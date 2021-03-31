Глеб Никитин и директор Пушкинского музея Марина Лошак подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, соглашение предполагает план совместных программ и проектов музея и региона на 2021 год. Центральным мероприятием станет проведение Государственной премии в области современного искусства "Инновация".

"Мы взаимодействуем давно: основное соглашение у нас было заключено еще в 2019 году. За это время сделали очень много. Я благодарен Пушкинскому музею за целый ряд проектов, которые были реализованы в Нижегородской области, – выставки, образовательно-просветительские программы, семинары и другие мероприятия. Безусловно, Пушкинский музей стал гораздо ближе нижегородцам. В дополнительном соглашении - более 10 мероприятий, каждое из которых важно и интересно. Мы рады, что в знаковый для нас год 800-летия Нижнего Новгорода партнерские отношения с Пушкинским музеем становятся масштабнее, предусматривают все больше интересных совместных проектов", - сказал Глеб Никитин.

После подписания соглашения в музее прошла пресс-конференция, посвященная премии в области современного искусства "Инновация-2021". На ней были объявлены проекты, вошедшие в шорт-лист по итогам работы экспертного совета, а также выдвинуто предложение объединить профессиональное сообщество для проведения премии.

В 2021 году на соискание премии было подано 460 заявок, из которых эксперты сформировали шорт-листы.

Выставка номинантов премии пройдет с 23 июня по 29 августа в нижегородском "Арсенале". Церемония вручения состоится 27 августа.

Марина Лошак представила новую стратегию "Инновации" и планы ее развития.

"Стратегические и структурные изменения премии "Инновация" назревали давно, они продиктованы и внутренней логикой конкурса, и неизбежными требованиями времени. Широкое профессиональное сообщество принимало участие только в формировании списка номинантов и выборе лауреатов – в состав экспертных советов и жюри всегда приглашались представители разных некоммерческих институций и независимые специалисты. Однако мы с самого начала были убеждены в том, что общенациональная премия в области современного искусства должна быть делом не одного, но многих, и мы считаем крайне важным именно сегодня инициировать объединение профессионального сообщества для ее проведения. В связи с этим до начала приема заявок на следующую премию "Инновация" мы инициируем серию профессиональных и общественных дискуссий для обсуждения будущей структуры конкурса. Таким образом, мы сможем достичь максимальной прозрачности в его реорганизации", - сказала Марина Лошак.

Ведущие российские музеи и некоммерческие институции приняли предложение стать соорганизаторами конкурса "Инновация". В их числе - Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства, мультимедиа Арт Музей, Музей современного искусства "Гараж", Фонд V-A-C, Музей современного искусства PERMM, музейный центр "Площадь Мира" (Красноярск) и ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург). В результате реформы премия "Инновация" станет общим делом профессионального сообщества, занимающегося современной культурой и искусством.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что премия "Инновация" в Нижнем Новгороде постоянно расширяет масштабы.

"Сами за себя говорят цифры: за два месяца, когда выставка номинантов 2019 года проходила в нижегородском Арсенале, ее посетило более 15 тысяч горожан и гостей Нижнего Новгорода. В 2020 году церемония прошла на стыке онлайн- и оффлайн-форматов, в соцсетях и на ресурсах партнеров ее посмотрели 206 тысяч человек. А в Арсенале в течение пяти месяцев проходило восемь персональных выставок победителей. И, даже несмотря на все ограничения, их увидело уже более 29 тысяч человек. Уверен, что в этом году с учетом 800-летия Нижнего Новгорода охват будет еще больше", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что в юбилейный год в Нижнем Новгороде также состоятся выставки "Шухов. Формула архитектуры" и "Город как графика", пройдет фестиваль текстов об искусстве "Вазари", будет реализована культурно-просветительская программа в районах города - "Районные истории". В Москве и Нижнем Новгороде запланированы образовательные программы, стажировки и семинары для сотрудников музеев.