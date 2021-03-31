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Общество

Детеныши росомахи впервые вышли на прогулку в нижегородском зоопарке

28 апреля 2021 16:11  [78] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Детеныши росомахи впервые вышли на прогулку в нижегородском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка "Лимпопо".

Согласно информации, два детеныша этого хищного животного родились несколько недель назад, но "выйти в свет" решили только сейчас.

"Мы знали, что наша Роксана (имя росомахи - прим. редакции) стала мамой, но по своей природе росомаха крайне скрытное и осторожное животное. Не удивительно, что своих малышей наша мама всячески оберегала и прятала в укрытии, поэтому мы создали все условия, чтобы лишний раз их не беспокоить", - сказал гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин.

Сейчас детеныши еще питаются маминым молоком, но уже пытаются пробовать на вкус взрослую пищу.

СПРАВКА:
Росомаха - хищное млекопитающее семейства куньих. Росомаха распространена в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре Евразии и Северной Америки.

Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве, активно защищая границы своей территории от особей своего пола. Логово устраивает под вывороченными корнями, в расщелинах скал и других укромных местах; кормиться выходит в сумерки.

Она ловит беляков, тетеревов, рябчиков, мышевидных грызунов. Летом поедает птичьи яйца, личинок ос, ягоды и мёд.

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Теги:
Животные Зоопарк
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