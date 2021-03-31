инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2021 16:53  [16] Манеж в Нижегородском кремле станут использовать как музей
28 апреля 2021 16:34  [51] "Такого озеленения, как в этом году, в Нижнем Новгороде не было с 70-х годов", - Юрий Шалабаев
28 апреля 2021 16:25  [72] Новые станции нижегородского метро включат в программу госфинансирования
28 апреля 2021 16:11  [79] Детеныши росомахи впервые вышли на прогулку в нижегородском зоопарке
28 апреля 2021 15:33  [92] Почаинский бульвар в Нижнем Новгороде благоустроят за внебюджетные средства
28 апреля 2021 15:18  [122] Семья, чей дом разломился пополам в Кстовском районе, получит квартиру
28 апреля 2021 15:07  [153] Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде
28 апреля 2021 15:03  [104] Глеб Никитин и директор Пушкинского музея Марина Лошак подписали соглашение о сотрудничестве
28 апреля 2021 14:49  [169] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области
28 апреля 2021 14:37  [103] Горадминистрация приступила к благоустройству дворов на ул. Звездинка и Горького
Общество

"Такого озеленения, как в этом году, в Нижнем Новгороде не было с 70-х годов", - Юрий Шалабаев

28 апреля 2021 16:34  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 5 тысяч деревьев, 51 тысячи кустарников и 173 цветников будет высажено в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Такого озеленения, какое будет проводиться в этом году, не было, наверное, с 70-х годов. Это порядка 43 тысяч кв.м. цветников", - сказал он.

Как Юрий Шалабаев сообщил в ходе отчета о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за минувший год, в 2020 году в городе было высажено 15 тысяч кв.м. цветников, а в 2019 году - 10 тысяч кв.м.

Ранее сообщалось, что к юбилею города в 2021 году высадят как многолетние, так и однолетние растения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Природа Растения Цветы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph