"Такого озеленения, как в этом году, в Нижнем Новгороде не было с 70-х годов", - Юрий Шалабаев Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 5 тысяч деревьев, 51 тысячи кустарников и 173 цветников будет высажено в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Такого озеленения, какое будет проводиться в этом году, не было, наверное, с 70-х годов. Это порядка 43 тысяч кв.м. цветников", - сказал он.

Как Юрий Шалабаев сообщил в ходе отчета о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за минувший год, в 2020 году в городе было высажено 15 тысяч кв.м. цветников, а в 2019 году - 10 тысяч кв.м.

Ранее сообщалось, что к юбилею города в 2021 году высадят как многолетние, так и однолетние растения.