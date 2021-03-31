Председатель ЗС НО Евгений Люлин рассказал о планируемом исполнении посланий президента Политика

Евгений Люлин Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, где обсуждались задачи по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Евгений Люлин обсудил с коллегами, что предстоит сделать в этом направлении регионам и Нижегородской области, в частности, на законодательном уровне.

В частности, в депутатам Законодательного собрания Нижегородской области предстоит включить планируемые к строительству станции метрополитена в государственные программы финансирования строительства.

"Совместно с правительством Нижегородской области нужно организовать работу по подготовке изменений госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", определив объемы финансирования строительства метро", - пояснил Евгений Люлин.

По его словам, также необходимо оказать поддержку проектам в сфере стимулирования частных инвестиций, создания новых рабочих мест, поддержки малого и среднего предпринимательства. Это включает в себя меры налогового стимулирования, доступное кредитование, расширение сбыта продукции.

Евгений Люлин отметил необходимость введения на региональном уровне налоговых мер поддержки для организаций малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере социального предпринимательства, а также и для тех, кто развивает сельский (аграрный) туризм.

Председатель Законодательного собрания напомнил об объявленных президентом новых социальных выплатах семьям с детьми, ежемесячных выплатах беременным женщинам, единовременной выплате на школьников в 10 тысяч рублей, включая будущих первоклассников. В Нижегородской области законодателям, в частности, предстоит распространить доплату за классное руководство на педагогов средних специальных учебных заведений.

Как отметил Евгений Люлин, некоторые положения послания президента уже реализованы в Нижегородской области. Например, предусмотрена компенсация стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

"Пандемия обнажила проблемы здравоохранения. Сегодня требуется не просто создать условия для появления коллективного иммунитета - привить большую часть населения, но и создать на базе учреждений здравоохранения и науки систему, которая предотвратит повторение пандемии. Системные меры должны обеспечить создание тестов для обнаружения любого опасного вируса в течение 4-х дней, разработку и производство необходимых вакцин. Это требует системных федеральных решений, но и регионы обязаны принять участие в этой работе", - сказал Евгений Люлин.