Сотрудникам нижегородского театра "Вера" вручены благодарственные письма ЗС НО Общество

Фото: Андрей Хозяев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов 28 апреля посетил в Нижнем Новгороде театр "Вера". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В этом году театр "Вера" отмечает юбилей. В 1976 году юная Вера Горшкова создала Театральную Студию Будущего. Название оказалось пророческим. Любительская студия дала рождение новому камерному театру для детей и молодежи в Нижнем Новгороде. В 1991 году театр получил профессиональный статус.

Артем Баранов пообщался с руководством и коллективом театра, обсудил перспективы его дальнейшего развития. Для депутата была организована экскурсия по зданию театра, которую провели директор Михаил Горшков и актриса Анастасия Дудоладова. Артему Баранову рассказали о работе театра, спектаклях, которыми "Вера" сумела завоевать сердца нижегородских зрителей.

Актерам-исполнителям главных ролей в спектакле "Алые паруса" Александре Трушкиной и Дмитрию Суханову, а также администратору театра Юлии Бакеевой депутат вручил Благодарственные письма.

Артем Баранов напомнил, что ровно 60 лет назад на советские экраны вышел фильм "Алые паруса". Роль Ассоль стала первой в карьере Анастасии Вертинской. Роль Артура Грэя блестяще исполнил Василий Лановой.

"Получился прекрасный фильм о верности мечте! "Алые паруса" вошли в жемчужину романтических произведений", - рассказывал Василий Лановой. По его словам, он всегда "вспоминал самые главные слова" из повести: "Если душа человека жаждет чуда - сделай для него это чудо".

"Этот фильм я посмотрел в детстве, он произвел на меня большое впечатление. Знаю, что многие жители нашего города посмотрели спектакль "Алые паруса" и получили массу положительных эмоций! Актеры театра "Вера" дарят зрителю настоящее волшебство! Известно, что хорошая книга или фильм помогают человеку стать лучше. Такой же магией обладают и спектакли, особенно такие замечательные как в театре "Вера"! Обязательно приду в театр с детьми, уверен, что им понравится! Призываю к этому всех нижегородцев", - сказал Артем Баранов.

Спектакль "Алые паруса" в театре "Вера" традиционно проходит при полном аншлаге. Билеты раскупаются задолго до дня спектакля. Александра Трушкина и Дмитрий Суханов признаются, что фильм "Алые паруса", конечно же, смотрели, но перед премьерой спектакля специально не пересматривали. Они хотели создать свои образы Ассоль и Артура Грэя, что, по признанию зрителей, им удалось.

"Наш театр камерный. Это театр-исповедальня. Поэтому необходима абсолютная искренность, соврать ни в коем случае нельзя. Зритель сразу все увидит. Что касается Ассоль, то ее нельзя просто играть. Эту роль нужно прожить. В каждом спектакле я как бы проживаю ее заново", - отметила Александра Трушкина.

"Есть роли, к которым ты идешь какое-то время, накапливая определенный багаж. Роль Артура Грэя, безусловно, стала для меня особенной. Это не просто капитан-романтик, а человек большого личного мужества. Такие роли нужно играть только с верой в то, что ты делаешь, с верой в персонажа. Если не верить, то не справишься. Только так можно заинтересовать зрителя, сделать его как бы участником спектакля", - подчеркнул Дмитрий Суханов.