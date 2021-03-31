"Половина муки в Нижегородской области не соответствует ГОСТу", - эксперты Общество

Фото: с сайта adm-ostashkov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" рассказал о результатах исследования качества зерна и продуктов его переработки, то есть муки.

С начала 2021 года эксперты центра исследовали 60 проб пшеничной муки высшего сорта. Из них только половина, а точнее - 27 соответствовали требованиям по показателю "количество клейковины".

В остальных пробах количество клейковины варьировалось от 21,5% до 27%.

В центре отметили, что все пробы муки были заявлены по ГОСТ 26574-2017, то есть количество клейковины в муке высшего сорта должно быть не менее 28%.

Из муки с пониженным количеством клейковины можно производить вафельные стаканчики, различные виды кондитерских изделий (бисквиты, песочное печенье, крекеры, вафли), тесто для пиццы и прочее. Но для производства хлебобулочных изделий она не подходит, пояснили в референтном центре Россельхознадзора.

В центре не стали уточнять, кто именно являлся поставщиком муки. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы, в том числе в региональное управление Россельхознадзора, которое принимает меры в отношении некачественного продовольствия.