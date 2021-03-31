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Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2021 года
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28 апреля 2021 20:11  [106] Нижний сегодня: главные события дня
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

28 апреля 2021 20:11  [106] Общество

Мэрия ввела режим ЧС в Нижегородском районе из-за аварийного дома

Зона чрезвычайной ситуации установлена в границах земельного участка площадью 498 кв метров (ОКН "Дом А.А. Чистяковой" - ул. Академика Блохиной, дом 12 (Литер А). Территория данного дома должна быть ограждена. Сейчас данный ОКН находится в аварийном состоянии.

Опасные жуки найдены в рисе в Нижегородской области

В ходе исследований специалисты выявили рис "шлифованный круглозерный", который не соответствовал требованиям технического регламента. В частности, в крупе был обнаружен рисовый долгоносик. Отмечается, что этот жук является вредителем хлебных запасов.

Мужчина в Нижегородской области погиб, упав в канализационный колодец

28 апреля в силовое ведомство поступило сообщение о том, что в канализационном колодце в д. Бурцево Богородского района находятся двое мужчин. Прибывшие по месту вызова сотрудники пожарно-спасательной части при помощи веревки и с применением дыхательных масок подняли одного из мужчин на поверхность. Второго мужчину спасти не удалось.

Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)

Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. В остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.

Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода приняла решение об учреждении памятного знака "800 лет городу Нижнему Новгороду". Памятный знак получат тысяча человек: 100 из них выберет председатель гордумы, 100 - глава Нижнего Новгорода, еще 800 будет определено по предложениям администраций районов города.

Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 28 апреля

По данным на 28 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 622 человек, в том числе еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 170 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 28 апреля составляет 0.93.

Юлия Абызова возглавит КСП Нижнего Новгорода

Депутаты думы Нижнего Новгорода проголосовали за назначение Юлии Абызовой на должность председателя городской контрольно-счетной палаты. В ходе тайного голосования ее кандидатуру поддержали каждый из 31 присутствовавших на заседании депутатов. С 2013 года Юлия Абызова работала директором ГБУ "Многофункциональный Центр оказания государственных и муниципальных услуг Дзержинска". Является депутатом Гордумы Дзержинска.

Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде

Еще шесть детсадов планируется построить в Нижнем Новгороде в 2022-23 годах. Глава города Юрий Шалабаев пояснил, что на сегодняшний день дети в возрасте с 3 до 7 лет обеспечены местами на 100%, с 1 до 3 лет - на уровне 89%. По его словам, в 2021 будет дополнительно создано 79 групп на 1607 мест для детей до 3 лет.

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