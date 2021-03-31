ЗС НО хочет вернуть федеральное финансирование работ по плодородию сельхозземель Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 апреля приняли проект обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву по вопросу финансирования мероприятий по известкованию и фосфоритованию земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Известкование является одним из наиболее важных средств повышения плодородия кислых, не насыщенных основаниями, подзолистых и торфо - болотных почв. Фосфоритование кислых почв - один из основных технологических элементов работ по комплексному агрохимическому окультуриванию полей.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в Госпрограмме финансирования мероприятий по известкованию и фосфоритованию земель сельхозназначения участвуют 30 нижегородских предприятий. В настоящее время они осуществили данные работы на 11,5 тысяч га земли из запланированных 13,5 тысяч га (85%). Вместе с тем средства из федерального бюджета в 2020 - 2021 годах на указанные цели не поступали.

Сейчас площадь кислых почв сельскохозяйственных угодий на территории Нижегородской области составляет 1,2 млн га (72% от общего объема), в том числе 148 тысяч га (8%) характеризуются сильнокислой реакцией среды.

В 2020 году сельхозпредприятия фосфоритование почв на площади 1,7 тысяч га. В настоящее время в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета, а также по причине того, что в областном бюджете средства на эти цели не предусмотрены, работы по фосфоритованию почв в Нижегородской области приостановлены.

"Мы предлагаем министерству сельского хозяйства РФ рассмотреть вопрос о финансировании из федерального бюджета мероприятий по известкованию и фосфоритованию земель сельскохозяйственного назначения в текущем году и до 2025 года включительно. Именно так это и предусмотрено Государственной программой", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.