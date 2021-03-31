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Общество

Рекламу из громкоговорителей хотят запретить в Нижегородской области

29 апреля 2021 12:45  [1] Общество

Фото: С сайта promoter.by

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 апреля приняли постановление о внесении поправки в закон "О рекламе". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с документом предлагается запретить распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнических средств, если они применяются вне помещений, монтированы или расположены на внешних стенах, крышах и иных внешних конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

"Наверное, каждый сталкивался с шумной уличной рекламой. Когда торговые сети проводят какую-то акцию, то нанимают людей с громкоговорителями, чтобы о распродажах узнали как можно больше покупателей. Но такая реклама мешает гражданам, создает напряженную обстановку для жителей, под окнами которых проходят эти акции", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

"К нам поступало много жалоб на эту тему, поэтому комитет Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК подготовил предложение о запрете на использование громкоговорящих источников на улицах вблизи зданий, сооружений, которое поддержали депутаты. Инициатива будет направлена в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения", - добавил он.

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Теги:
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