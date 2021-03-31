Репетиции парада к 9 мая в Нижнем Новгороде пройдут в дневное время Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Репетиции военного парада к 9 мая в Нижнем Новгороде пройдут в дневное время. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, решение о переносе репетиций на дневное время было принято в связи с объявлением нерабочими дней с 1 по 10 мая.

Так, 3 мая (с 07:00 до 12:00), 5 мая (с 07:00 до 12:00) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) движение будет временно прекращено по Нижне-Волжской набережной, ул. Рождественской, Зеленскому и Казанскому съездам, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, набережной Гребного канала.

Кроме этого, в указанные периоды планируется внести изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок. Так, будет прекращено движение автобусов маршрута А-5.

А движение автобусов А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Также отмечается, что автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Путь следования межмуниципального автобусного маршрута №304 в направлении города Кстово планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, а в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

Напомним, что военный парад пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая. Решение о допуске к посещению мероприятия пока не принято. Однако рассматривалась версия проведения парада с ограниченным числом зрителей. Это связано с мерами по стабилизации заболеваемости коронавирусом.