Российских призывников хотят обязать самостоятельно являться в военкомат Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Российских призывников хотят обязать самостоятельно являться в военкомат. Информация об этом размещена в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

Сейчас готовится законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части дополнения перечня поводов к возбуждению дел в области воинского учета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым подлежащие призыву на военную службу россияне в определенных случаях обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета, где им может быть вручена повестка под расписку.

Неявка гражданина без уважительных причин в установленные законом сроки будет считаться уклонением от исполнения воинской обязанности. Это может стать поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях и административному расследованию. Таким образом призывники получат штраф. Его размер составит в зависимости от нарушения от 500 до 3 тысяч рублей.

Законопроекты будут рассматриваться комплексно.

Как сообщает "Российская газета", ко второму чтению законопроект предлагается дополнить еще одним положением, согласно которому это будет касаться не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Они станут должны извещать о важных событиях в своей жизни: свадьбах, разводах, переездах и т.д.

Напомним, военный призыв в 2021 году начался 1 апреля. В Вооруженные силы РФ из Нижегородской области были призваны около 3 тысяч человек, в том числе из Нижнего Новгорода - около 960. Из общего числа призывников, 600 новобранцев будут призваны в элитные войска, около 400 - в войска Национальной гвардии России, примерно 20 нижегородцев - в научные роты.