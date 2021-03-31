Только упакованные куличи будут освещать в храмах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Только упакованные куличи будут освещать в храмах Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

В митрополии уточнили, что куличи необходимо упаковать, даже если они приготовлены в домашних условиях. То есть продукция должна быть закрыта. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

Верующие смогут освятить принесенные куличи дважды — в субботу и воскресенье после окончания утренних служб.

Также в храмах во время богослужений будут соблюдаться другие требования Роспотребнадзора, установленные ранее. В том числе, прихожанам нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. В остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.