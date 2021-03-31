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Только упакованные куличи будут освещать в храмах Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.
В митрополии уточнили, что куличи необходимо упаковать, даже если они приготовлены в домашних условиях. То есть продукция должна быть закрыта. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.
Верующие смогут освятить принесенные куличи дважды — в субботу и воскресенье после окончания утренних служб.
Также в храмах во время богослужений будут соблюдаться другие требования Роспотребнадзора, установленные ранее. В том числе, прихожанам нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Напомним, ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. В остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.
Ранее сообщалось, что в 2020 году, во время активного распространения коронавируса, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих молиться дома и не посещать храмы. Позднее он благословил верующих освятить пасхальные куличи, пасхи, яйца и другие продукты в домашних условиях.
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