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Общество

Только упакованные куличи будут освещать в храмах Нижегородской области

29 апреля 2021 14:41  [130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Только упакованные куличи будут освещать в храмах Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

В митрополии уточнили, что куличи необходимо упаковать, даже если они приготовлены в домашних условиях. То есть продукция должна быть закрыта. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

Верующие смогут освятить принесенные куличи дважды — в субботу и воскресенье после окончания утренних служб.

Также в храмах во время богослужений будут соблюдаться другие требования Роспотребнадзора, установленные ранее. В том числе, прихожанам нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода.  В остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.

Ранее сообщалось, что в 2020 году, во время активного распространения коронавируса, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих молиться дома и не посещать храмы. Позднее он благословил верующих освятить пасхальные куличи, пасхи, яйца и другие продукты в домашних условиях. 

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Теги:
Коронавирус Праздники Церковь
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