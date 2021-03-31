Дефицит бюджета Нижегородской области увеличен на 900 млн рублей Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 апреля внесли изменения в бюджет региона на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального собрания.

Доходы бюджета увеличены на 2,3 млрд рублей – до 205,5 млрд рублей; расходы стали больше на 3,2 млрд рублей и составили 228,3 млрд рублей.

Дефицит бюджета увеличился на 893,2 млн рублей – до 22,8 млрд рублей.

"Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга", - пояснили в пресс-службе.

В структуре бюджета увеличены безвозмездные поступления от федерации на 1,62 млрд рублей. Из них 1,461 млрд рублей будет направлен на дорожную деятельность в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 28,7 млн рублей – на строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта в Дивееве, 13,8 млн рублей – на софинансирование капитальных вложений в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Кроме того, 64,6 млн рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 6,3 млн рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи.

"В целом сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличена на 1,6 млрд рублей. В частности, Нижегородская область получает 1,4 млрд рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог в разных районах области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Примерно половина этой суммы пойдет на достройку развязки в Ольгино, которую мы сдадим досрочно в этом году. Этот проект очень важен для жителей региона и получил поддержку на федеральном уровне", – прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в бюджете на 2021 год также предусмотрены дополнительные расходы на закупки лекарственных препаратов. "Более 64,6 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения в амбулаторных условиях пациентов с коронавирусом. Также более 250 млн рублей дополнительно из регионального бюджета предусмотрено на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан", – добавил Глеб Никитин.

"Изменения в областной бюджет связаны с поступлением дополнительных федеральных средств – на дорожную отрасль и, конечно же, на медицину. Важно, что регион получил федеральные средства на строительство развязки в районе деревни Ольгино. Все знают эту проблему – проспект Гагарина, Богородское и Арзамасское направление, это создает людям неудобства. Думаю, что к 800-летию мы решим эту проблему. Другое важное направление – финансирование медицинских учреждений, приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом. Кроме того, мы перераспределили часть средств на строительство школ и детских садов в районах Нижегородской области в связи с тем, что на некоторых объектах сложилась экономия от проведения торгов, а где-то необходимо дополнительное финансирование", - рассказал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Также более 70 млн рублей будет направлено на проведение спортивных мероприятий – кубка России по триатлону, чемпионата мира по скейтбордингу, кубка России по самолетному спорту – в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.