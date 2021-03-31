Более 4,5 тысяч судебных приказов вынесено в отношении должников за отопление в Дзержинске и Кстове Общество

Более 4,5 тысяч судебных приказов вынесено в отношении должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, принудительное взыскание задолженности осуществляется по нескольким направлениям. Документы направлены во все кредитные организации, где у должника может быть открыт счет, работодателю, в пенсионный фонд и службу судебных приставов.

В настоящее время в отношении неплательщиков за отопление и горячую воду применяется упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. И помимо основного долга на должников ложатся дополнительные расходы в виде пени и всех судебных издержек.

"Впереди майские праздники, в это время многие горожане поедут в сады и деревни. Чтобы не оказаться в ситуации, когда банковские счета и карты заблокированы за долги, рекомендуем жителям позаботиться о своевременной оплате отопления и горячей воды", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

По состоянию на 26 апреля общая сумма долга жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района составляет 655 млн рублей.