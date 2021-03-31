Главы нижегородких Минздрава и Минобра проведут онлайн родительское собрание

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Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова 30 апреля проведут онлайн родительское собрание. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Встреча состоится в 14:00 в прямом эфире в группе "Образование52" социальной сети ВКонтакте.
Основными темами для обсуждения станут организация летнего отдыха школьников, подготовка к ЕГЭ, проведение выпускных.
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