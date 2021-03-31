Дзержинские депутаты обратятся к правительству РФ по поводу начисления платы за ОДН Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты думы Дзержинска подготовят обращение в правительство России по поводу начисления платы за общедомовое потребление электричества (ОДН). Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Тему начисления ОДН в домах, которые находятся в непосредственном управлении, либо где не выбран способ управления, на комитете по городскому хозяйству ранее поднял депутат Иван Трофимов. Он предложил принять меры, чтобы добросовестные плательщики не были вынуждены оплачивать за общедомовое потребление электричества суммы на порядок выше, чем за индивидуальное.

Иван Трофимов, по рекомендации комитета, в ближайшее время на своем округе организует работу межведомственной комиссии по выявлению незаконных подключений и фиксации реального числа проживающих.

На сегодняшнем заседании думы депутат Игорь Крашенинников предложил еще один вариант изменения ситуации - обратиться к правительству страны, чтобы разработать и принять справедливый способ начисления платы за ОДН. Пока будет прорабатываться вопрос, с точки зрения депутата, стоит приостановить действующий закон и проводить расчеты по предыдущей формуле.

Поручение подготовить документ дано профильному комитету - по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Решение депутаты планируют принять в рабочем порядке, чтобы не затягивать срок направления обращения в правительство.