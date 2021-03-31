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Общество

Рабочий поселок Желнино Дзержинска преобразуют в сельский поселок

29 апреля 2021 19:05  [75] Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 апреля одобрили преобразование рабочий поселок Желнино (Дзержинск) в сельский поселок. Об этом сообщает пресс-служба регионального собрания.

Законопроект внесен городской думой Дзержинска.

Изменения также предусматривают изменение статуса поселка с "административно-территориального образование" на "сельсовет" с учетом мнения населения.

Обоснованием для вносимых изменений является несоответствие численности населения поселка (786 человек) необходимой для отнесения его к рабочему поселку (не менее 3 тысяч человек), а также отсутствие на территории Желнино промышленного производства – большая часть жителей работает на предприятиях Дзержинска.

Благодаря принятию законопроекта жители получат следующие преимущества:
- Возможность участия в государственных программах по комплексному развитию сельских территорий, включая благоустройство и строительство инфраструктуры;
- Возможность улучшения жилищных условий путем использования механизма ипотечного кредита по льготной ставке;
- Оплата потребляемой электроэнергии по тарифам, предусмотренным для сельских населенных пунктов;
- Для работников и специалистов социальной сферы предусматриваются выплаты компенсационного характера из средств областного и местного бюджетов.

По итогам заседания регионального парламента было принято решение принять данный закон. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

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Теги:
Дзержинск Законодательное собрание
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