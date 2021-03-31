Болгария разрешила въезд россиянам с 1 мая Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Болгария разрешила въезд россиянам с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации, те россияне, которые привиты от коронавируса "Спутником V" могут не предъявлять необходимые ПЦР-тесты по прибытию в страну.

Кроме этого, граждане более 50 стран (в том числе и россияне) могут въехать в страну при предъявлении отрицательного результата теста ПЦР, проведенного за 72 часа до въезда в страну, или отрицательного результата быстрого теста на антигены, проведенного за 48 часов до въезда в Болгарию.

В МИД Болгарии ранее сообщали, что ведомство готово приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения.