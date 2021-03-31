Болгария разрешила въезд россиянам с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно информации, те россияне, которые привиты от коронавируса "Спутником V" могут не предъявлять необходимые ПЦР-тесты по прибытию в страну.
Кроме этого, граждане более 50 стран (в том числе и россияне) могут въехать в страну при предъявлении отрицательного результата теста ПЦР, проведенного за 72 часа до въезда в страну, или отрицательного результата быстрого теста на антигены, проведенного за 48 часов до въезда в Болгарию.
В МИД Болгарии ранее сообщали, что ведомство готово приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения.
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