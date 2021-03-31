"Благодаря профессионализму пожарных вторую жизнь получил литературный музей Горького", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем пожарной охраны.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России. Ваша служба – работа для настоящих мужчин: физически сильных, отважных, преданных своему делу и готовых в любую минуту прийти на помощь. А результат вашей работы – не только тысячи спасенных жизней, но и сохраненное имущество, причем порой очень ценное, восстановить и восполнить которое не удастся никогда", - говорится в поздравительной речи Юрия Шалабаева.

"Например, именно благодаря профессионализму пожарных в прошлом году вторую жизнь получил литературный музей им. М. Горького, располагающийся в Доме Бурмистровых, его уникальные интерьеры и экспонаты", - отметил глава города.

"В этот день примите благодарность нижегородцев за вашу сложную, но очень нужную работу. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким! Пусть как можно меньше будет выездов по тревоге", - сказано в поздравлении.