"ТНС энерго НН" будет начислять своим клиентам энергобонусы Общество

"ТНС энерго НН" будет начислять своим клиентам энергобонусы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в мае "ТНС энерго НН" предложит клиентам новую программу лояльности.

Потребители смогут копить в течение 2021 года энергобонусы (ЭБ) и обменивать их на бесплатное энергопотребление или на бытовую технику.

Основные условия акции:

Быть клиентом ПАО "ТНС энерго НН". В течение 2021 года оплачивать счета вовремя – не позднее 10 числа каждого месяца.

Дополнительные бонусы можно накопить, если:

вносить рекомендуемый платеж;

подключить электронную квитанцию;

зарегистрировать личный кабинет "ТНС энерго";

установить мобильное приложение "ТНС энерго";

подписаться на сообщество "ТНС энерго" Вконтакте;

подключить под управление счета в личном кабинете "ТНС энерго" (например, счет родителей, детей);

принимать участие в опросах компании Вконтакте или на сайте "ТНС энерго" и т.д.

Период проведения акции: с 1 мая 2021 года по 10 января 2022 года. Награждения победителей - февраль 2022 года.