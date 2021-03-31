"ТНС энерго НН" будет начислять своим клиентам энергобонусы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, в мае "ТНС энерго НН" предложит клиентам новую программу лояльности.
Потребители смогут копить в течение 2021 года энергобонусы (ЭБ) и обменивать их на бесплатное энергопотребление или на бытовую технику.
Основные условия акции:
Дополнительные бонусы можно накопить, если:
Период проведения акции: с 1 мая 2021 года по 10 января 2022 года. Награждения победителей - февраль 2022 года.
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