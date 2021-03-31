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Общество

"ТНС энерго НН" будет начислять своим клиентам энергобонусы

30 апреля 2021 10:29  [97] Общество

"ТНС энерго НН" будет начислять своим клиентам энергобонусы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в мае "ТНС энерго НН" предложит клиентам новую программу лояльности.

Потребители смогут копить в течение 2021 года энергобонусы (ЭБ) и обменивать их на бесплатное энергопотребление или на бытовую технику.

Основные условия акции:

  1. Быть клиентом ПАО "ТНС энерго НН".
  2. В течение 2021 года оплачивать счета вовремя – не позднее 10 числа каждого месяца. 

Дополнительные бонусы можно накопить, если:

  • вносить рекомендуемый платеж;
  • подключить электронную квитанцию;
  • зарегистрировать личный кабинет "ТНС энерго";
  • установить мобильное приложение "ТНС энерго";
  • подписаться на сообщество "ТНС энерго" Вконтакте;
  • подключить под управление счета в личном кабинете "ТНС энерго" (например, счет родителей, детей);
  • принимать участие в опросах компании Вконтакте или на сайте "ТНС энерго" и т.д.

Период проведения акции: с 1 мая 2021 года по 10 января 2022 года. Награждения победителей - февраль 2022 года.

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Теги:
Электроэнергия
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