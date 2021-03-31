Банк "Открытие" стал лауреатом премии Effie Awards Russia Бизнес

Банк "Открытие" стал лауреатом премии Effie Awards Russia. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса, запущенный в 2020 году банком "Открытие" совместно с "Национальной Медиа Группой", получил "бронзу" самой престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Effie Awards Russia 2021 в номинации "Кампании с краткосрочным эффектом".

Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк "Открытие".

Партнером проекта был выбран холдинг "Национальная Медиа Группа", который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк "Открытие" смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.

Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ – клиентов любых банков, а не только банка "Открытие".

Церемония вручения наград состоялась 27 апреля.

Премия Effie Awards Russia вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций.