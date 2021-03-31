Движение транспорта по ряду улиц в центре Нижнего Новгорода будет прекращено до 20 мая Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по ряду улиц в центре Нижнего Новгорода будет прекращено до 20 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, с 06:00 10 мая до 23:30 20 мая будет запрещено движение транспорта по пл. Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной), по улице Ульянова (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского).

Также на этот период времени будет ограничено движение по улице Минина (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по Верхне-Волжской набережной (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по Георгиевскому съезду (на участке от Нижне-Волжской набережной до площади Минина и Пожарского).

Напомним, что репетиции парада к 9 мая пройдут в дневное время. На время репетиции схема движения личного и пассажирского транспорта также будет изменена.