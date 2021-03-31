Публичные слушания по исполнению горбюджета Нижнего Новгорода состоятся 13 мая Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Публичные слушания по исполнению горбюджета Нижнего Новгорода состоятся 13 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, все желающие смогут в режиме онлайн принять участие в слушании по исполнению городского бюджета за 2020 год.



Трансляция будет вестись на сайте городской администрации. Регистрация участников осуществляется по ссылке до 11:00 13 мая.

"Проект решения городской Думы по исполнению городского бюджета за 2020 год размещен на сайте городской администрации и на портале "Открытый бюджет Нижнего Новгорода". Зарегистрироваться для участия в режиме видеоконференцсвязи можно также на сайте "Открытый бюджет", – сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, что ранее администрация Нижнего Новгорода внесла проект решения об исполнении бюджета города за 2020 год в Гордуму. Исполнение по доходам составило 37,7 млрд рублей, исполнение по расходам – 38,1 млрд рублей.