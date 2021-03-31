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Инструменты, которые необходимы для работы в саду и огороде

30 апреля 2021 11:44  [74]

Дача – это не только отдых и шашлыки на майские праздники. Владельцы загородных домов прекрасно понимают, что без садового инвентаря https://www.prorab.odessa.ua/sadovo-ogorodnyj-inventar/ruchnoj-instrument/ не справиться. Но какие приспособления нужны, а от каких можно отказаться – попробуем разобраться.

Особенно этот вопрос волнует начинающих дачников, которые только приобрели участок и планируют сажать огород. Инструменты нужны, но какие? Раньше в специализированных магазинах был простой ассортимент инвентаря, то сегодня чего только нет на прилавках.

Но не стоит приобретать все понравившееся приспособления. Нужно покупать только то, что действительно нужно и без каких инструментов не получится произвести работы.

Инструменты, которые необходимы для работы в саду и огороде

Инструментов, которые потребуются садоводу-огороднику, представлены в широком разнообразии. Но обязательно приобрести стоит следующий инвентарь:

1. Лопаты

Лопата считается главным садово-огородным инструментом. У каждого дачника он есть, и организовать работы в огороде без него не получится. Желательно, приобрести несколько лопат. Одна должна быть широкой, а другая немного удлиненной.

Широкой лопатой делают все работы, которые связаны с землей. А вот удлиненная лопата нужна для того, чтобы копать участки под грядки и делать их. Также стоит приобретать лопаты с ручками разной длины.

2. Тяпки

Тяпка еще один важный инструмент. Его используют для того, чтобы полоть землю от сорняков и рыхлить ее после обильного полива. Если мотыгу использовать не так легко и многие садоводы от нее отказываются, то работать тяпкой проще простого. К примеру, тяпка позволяет полоть землю около растений.

Подбирать тяпку стоит внимательно. Ручка должна быть такого же размера, как и рост владельца. Если она будет короткой, то работать будет неудобно.

Не стоит покупать тяпку из пластика. Она быстро сломается и обрабатывать почву ею неудобно. Что не скажешь про стальную тяпку.

3. Секатор

Для садовода секатор – это основной инструмент. Если на участке растут деревья, кустовые цветы и кустарники, то этот инструмент должен покупаться в первую очередь.

Но одного секатора будет мало. В продаже представлены различные приспособления, которые используются для различных работ. К примеру, есть секаторы с короткими ручками. Их используют для обрезки сухих веток. А вот секатор с удлиненными ручками используют для того, чтобы обрезать толстые ветки.

Для цветов были придуманы специальные секаторы. У этого приспособления острые лезвия, которые позволяют беспрепятственно срезать даже толстые стебли.

Обрезать кустарники стоит секатором с зубцами, которые равномерно размещены по лезвию.

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