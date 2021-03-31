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Общество

Нижегородский АПК в I квартале увеличил производство молока на 4%

30 апреля 2021 13:05  [27] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса в I квартале 2021 года увеличили производство молока на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 145 тысяч тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По его словам, в текущем году по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" планируется ввести в строй 21 новый животноводческий объект: четыре будут реконструированы и 17 - построены с нуля.

Министр посетил с рабочим визитом Бутурлинский район. Там он побывал на сельхозпредприятии ООО "Вперед", где осмотрел строящийся молочный комплекс на 408 голов, который будет введен в эксплуатацию осенью 2021 года. Проект реализуется по госпрограмме и предприятию после завершения работ будет возмещено до 50% затрат.

Также Николай Денисов посетил агрохолдинг "Нива", где осмотрел строящиеся телятники.

"До конца года мы планируем построить три телятника общей мощностью 850 голов. В них мы будем выращивать нетелей для нашего нового молочного комплекса, который рассчитан на 1000 коров. Площадка под него уже подобрана, строительство начнется со дня на день", - рассказал генеральный директор агрохолдинга Евгений Михеев.

Напомним, в этом году на развитие отрасли животноводства в Нижегородской области планируется направить порядка 1,5 млрд рублей федеральных и областных субсидий. Предусмотрены следующие виды поддержки: субсидии в виде возмещения части затрат на производство молока; компенсация до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов; поддержка племенного животноводства в виде возмещения части затрат на искусственное осеменение животных и покупку племенного молодняка.

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Теги:
Бутурлинский район Продовольствие Сельское хозяйство
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