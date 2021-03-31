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Общество

"1 мая объединяет тысячи нижегородцев разных поколений", - Евгений Люлин

01 мая 2021 10:01  [52] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с праздником Весны и Труда.

"Первомай имеет богатую полуторавековую историю и широко отмечается не только в России, но и в других странах. Сегодня он превратился в любимый народный праздник, символ весеннего тепла, сплоченности и единства работающих, независимо от профессий и должностей", - говорится в поздравлении.

"1 мая объединяет тысячи нижегородцев разных поколений, всех, кто любит свое дело, гордится им и каждый день трудится на благо Нижегородской области. Только общими усилиями мы сделаем наш регион лучше. Желаю вам здоровья, счастья, хорошего настроения и удачи во всех делах и начинаниях", - сказано в поздравительной речи.

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