"1 мая объединяет тысячи нижегородцев разных поколений", - Евгений Люлин

Евгений Люлин
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с праздником Весны и Труда.
"Первомай имеет богатую полуторавековую историю и широко отмечается не только в России, но и в других странах. Сегодня он превратился в любимый народный праздник, символ весеннего тепла, сплоченности и единства работающих, независимо от профессий и должностей", - говорится в поздравлении.
"1 мая объединяет тысячи нижегородцев разных поколений, всех, кто любит свое дело, гордится им и каждый день трудится на благо Нижегородской области. Только общими усилиями мы сделаем наш регион лучше. Желаю вам здоровья, счастья, хорошего настроения и удачи во всех делах и начинаниях", - сказано в поздравительной речи.
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