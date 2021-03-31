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Общество

Нижегородский водоканал открыл главный фонтан на площади Минина и Пожарского

30 апреля 2021 15:46  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" открыл главный фонтан на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, параллельно запускаются и 13 фонтанов, которые были реконструированы дочерним предприятием Нижегородского водоканала в 2019 году, а сейчас переданы на обслуживание городу.

Главный фонтан города был заложен 175 лет назад, а запущен в 1847 году. С тех он несколько раз реставрировался, так в 1990-х годах была построена подземная часть и насосные станции, а в 2007 году фонтан оборудован подсветкой, работающей с 8 часов вечера до часа ночи.

На данный момент в конструкции одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода используется комплекс новейших технологических решений. Установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект "танцующего" фонтана.

В ходе запуска фонтана генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков рассказал, что для Нижегородского водоканала главный нижегородский фонтан – это в определенной степени символ предприятия.

"Он был открыт в 1847 году и предназначен не только для украшения города. Его основная задача заключалась в обеспечении водой жителей: из чаши происходил водоразбор. С даты его открытия началась и история нижегородского водопровода. Поэтому запуск фонтана – это традиция для водоканала, означающая память об истоках водоснабжения. Каждый раз открытию предшествует серьезная работа по расконсервации фонтана, ревизии оборудования и пуско-наладке. Зато теперь он будет радовать нижегородцев до наступления первых морозов", - подчеркнул гендиректор компании.

СПРАВКА:
Проект фонтана был разработан инженером-гидротехником А. И. Дельвигом, уникальное для России оборудование изготовлено на Выксунском заводе Шепелевых. Построен в 1847 году в качестве водоразбора. Вода 18 родников, выведенных на поверхность, собиралась по деревянным трубам в кирпичный бассейн у соединения Казанского и Георгиевского съездов, где находилась водоподъёмная станция с двумя паровыми машинами.

По четырём чугунным трубам вода поднималась к Мартыновской больнице и шла к первому водоразборному резервуару у пересечения улиц Жуковской (Минина) и Мартыновской (Семашко). Далее водовод шёл по Жуковской улице к фонтану на Благовещенской площади, служившему основным местом водоразбора. Водопровод обеспечивал подачу 40000 вёдер воды в сутки.

Ранее фонтан находился севернее от Благовещенского собора, в районе современной остановки транспорта между бывшим кафе "Олень" и кремлёвской стеной. В 1930 году после сноса Благовещенского и Алексеевского храмов фонтан был перенесён на современное место. Судя по фотографиям XIX — начала XX века, фонтан менял своё местоположение и раньше.

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Теги:
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