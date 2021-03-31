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Общество

"У подвига не бывает срока давности", - Игорь Комаров

09 мая 2021 08:49  [1] Общество
Игорь Комаров

Игорь Комаров

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров направил поздравление с днем победы.

"Есть вехи в истории одной страны, которые определяют будущее всего человечества. И в их числе – победа над фашизмом. Народы нашей страны путём нечеловеческих усилий, страшных потерь и великого подвига героически удержали мир от катастрофы. Каждый на своем месте – на передовой и в партизанских отрядах, у станков и доменных печей - помогал Отечеству выстоять и победит", - отмечается в его поздравлении.

"У подвига не бывает срока давности. И сегодня в каждом регионе нашей большой страны, в каждой семье вспоминают тех, кто в далеком 1945-м году подарил нам свободу, жизнь и эту великую Победу. Вечная память павшим героям и вечная слава живым", - сказано в поздравлении приволжского полпреда.

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