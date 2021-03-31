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Общество

НРО "ЕР" инициирует ознакомление сотрудников общественного транспорта с запретом высадки детей

30 апреля 2021 17:44  [1] Общество
Станислав Прокопович

Станислав Прокопович

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение "Единой России" выйдет с инициативой ознакомить всех работников общественного транспорта с положениями нового федерального закона, запрещающего высадку за безбилетный проезд детей до 16 лет. Об этом сообщил координатор партпроекта "Безопасные дороги", председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

Накануне появилась информации, что в маршрутном такси №82 кондуктор попытался высадить 11-летнюю девочку, у которой не сработала карта безналичной оплаты проезда. В итоге проезд за нее оплатила одна из пассажирок.

"Порой цинизм и жажда наживы некоторых сотрудников транспортной сферы не знает границ. В конкретном случае кондуктор и водитель не просто повели себя не по-человечески, а еще и нарушили федеральный закон. Хочу напомнить всем, что детей запрещено высаживать в любой ситуации, если они едут без сопровождения взрослых!", - заявил Станислав Прокопович.

"Обязательно добьемся от администрации Нижнего Новгорода и регионального министерства транспорта системной работы и контроля над доведением норм данного закона до всех участников транспортного рынка, как муниципальных, так и частных. Также обратим внимание, что необходимо учитывать подобные случаи при определении перевозчиков по результатам конкурсов на организацию перевозок в городе и области. Хочу выразить благодарность девушке, которая заступилась за ребенка и оплатила проезд", - сказал Станислав Прокопович.

Напомним, 7 марта 2021 года вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, который был принят при активной поддержке фракции "Единая Россия" в Госдуме. Также по инициативе депутатов от партии были приняты поправки в КоАП РФ, вводящие штрафы за нарушение этого требования – они вступят в силу уже 1 мая.

"Единая Россия" выступала за повсеместный запрет высадки несовершеннолетних безбилетников. В ряде регионов в 2019- 2020 годах по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта. В Нижегородской области за высадку безбилетных детей в холодную погоду из общественного транспорта предложено установить штрафы.

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Теги:
Дети Единая Россия Транспорт
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