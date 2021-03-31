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Общество

Евгений Люлин оценил готовность стадиона "Химик" в Дзержинске к чемпионату

30 апреля 2021 17:53  [106] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 30 апреля посетил с рабочим визитом Дзержинск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе визита Евгений Люлин посетил стадион "Химик", где оценил его готовность принять футбольные клубы и болельщиков.

"К началу чемпионата у нас уже должны быть завершены все работы, команда будет играть во второй лиге, она должна тренироваться и играть на двух хороших полях, принимать гостей в комфортных условиях. На стадионе будут обновлены все сидения, проведен ремонт, чтобы ничто не помешало любителям футбола болеть за "Химик"!", - сказал Евгений Люлин.

Стало известно, что главным тренером команды станет Виктор Булатов – известный футболист, который играл в сборной страны и имеет богатый тренерский опыт.

Также Евгений Люлин встретился с советом ветеранов города химиков, который представляет интересы 35 организаций с общей численностью участников более 24 тысяч человек.

"Сегодня обсудили много вопросов, касающихся здравоохранения, помощи ветеранским организациям, развития городской среды, связанных с дорожным хозяйством, спортом, военно-патриотическим воспитанием. Представители совета поражают активностью и оптимизмом! Невзирая на возраст, они думают о городе, промышленности, о всей стране, что заслуживает восхищения и благодарности. Встречи с советом ветеранов станут регулярной практикой, нацеленной на продуктивную совместную работу", - отметил Евгений Люлин.

По итогам мероприятия были приняты решения об оказании помощи совету ветеранов со стороны администрации Дзержинска и Законодательного собрания Нижегородской области в вопросах, касающихся материального обеспечения совета, его участия в формировании программы по патриотическому воспитанию молодежи. Также речь идет об оптимизации "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ".

Кроме того, в завершение мероприятия Евгений Люлин сообщил о начале переговоров по присвоению Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести". По его словам, после успешной реализации инициативы по присвоению данного звания Нижнему Новгороду, город химиков может стать одним из претендентов на это высокое звание.

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Теги:
Дзержинск Евгений Люлин Законодательное собрание
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