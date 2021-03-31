Нижегородский бизнес-омбудсмен поблагодарил команду правительства Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий поблагодарил губернатора Глеба Никитина и команду правительства за самоотверженную работу во время пандемии в ходе очередной встречи главы региона с бизнесом 30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Буквально через несколько недель после встречи Глеба Никитина с предпринимателями в прошлом году началась пандемия. Это такой период, когда никто заранее не знал, как правильно действовать. Я хотел бы поблагодарить Глеба Сергеевича за те решения, которые были приняты. Так, одним из самых значимых для предпринимателей стало решение о выплате региональных субсидий, исходя из фактической деятельности предпринимателя, а не по основному ОКВЭД, как выплачивались федеральные субсидии. Такое смелое решение было принято только в нашем регионе", - сказал Павел Солодкий.

Он отметил, что команда правительства показала пример не только профессионализма и трудолюбия, но и, главное, - неравнодушия.

"Ни одно письмо, которое я направляю в адрес правительства, не проходит мимо, ни одно обращение не остается без ответа. Также я хотел бы поблагодарить представителей общественных объединений: Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, "Опоры России", "Деловой России", Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, потому что их работа и в пандемию, и сейчас очень важна для объединения предпринимателей и разъяснения тех целей и задач, которые сегодня ставит перед правительством президент России Владимир Путин", - добавил бизнес-омбудсмен.

Павел Солодкий отметил, что инициатива Глеба Никитина о проведении встреч руководства региона с предпринимателями в формате живого диалога повышает доверие бизнеса к власти, обеспечивает открытость и доступность правительства Нижегородской области, позволяет оперативно решать спорные вопросы и способствует созданию комфортных условий ведения бизнеса.

Напомним, в 2020 году встречи представителей правительства Нижегородской области с бизнес-сообществом проходили на регулярной основе. Предприниматели имели возможность задать вопросы руководителям различных профильных ведомств, которые курируют все сферы деятельности в регионе.