Ливни с грозами ожидают нижегородцев на предстоящей неделе
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Очень дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.
По информации синоптиков, непрерывные дожди прогнозируются с понедельника до среды, причем в понедельник осадки будут сопровождать грозы.
Между тем, в понедельник гроза не станет помехой для теплой температуры воздуха, которая, по информации синоптиков, днем достигнет +15°.
В ночь на вторник дождь продолжит идти и днем 4 мая станет чуть прохладнее, чем накануне – всего лишь +10°, а к ночи похолодает и вовсе до +5°.
В среду дождливая погода останется в Нижнем Новгороде, а днем температура не поднимется выше +7°, но к ночи тепло начнет набирать обороты и днем в четверг потеплеет до +18°. К тому же дождь в четверг прекратится, но небо останется пасмурным.
В пятницу жителей Нижнего Новгорода уже ждет немного солнца, но слегка похолодает – до +15°.
В субботу дождь вернется: снова осадки и ночью ожидается +10°, а днем – до +13°, которые к ночи на воскресенье снизятся до +8°.
Несмотря на небольшое похолодание, в воскресенье 9 мая синоптики обещают нижегородцам солнечную погоду с температурой +13°.
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