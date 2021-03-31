Ливни с грозами ожидают нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Ливни с грозами ожидают нижегородцев на предстоящей неделе Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Очень дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

По информации синоптиков, непрерывные дожди прогнозируются с понедельника до среды, причем в понедельник осадки будут сопровождать грозы.

Между тем, в понедельник гроза не станет помехой для теплой температуры воздуха, которая, по информации синоптиков, днем достигнет +15°.

В ночь на вторник дождь продолжит идти и днем 4 мая станет чуть прохладнее, чем накануне – всего лишь +10°, а к ночи похолодает и вовсе до +5°.

В среду дождливая погода останется в Нижнем Новгороде, а днем температура не поднимется выше +7°, но к ночи тепло начнет набирать обороты и днем в четверг потеплеет до +18°. К тому же дождь в четверг прекратится, но небо останется пасмурным.

В пятницу жителей Нижнего Новгорода уже ждет немного солнца, но слегка похолодает – до +15°.

В субботу дождь вернется: снова осадки и ночью ожидается +10°, а днем – до +13°, которые к ночи на воскресенье снизятся до +8°.

Несмотря на небольшое похолодание, в воскресенье 9 мая синоптики обещают нижегородцам солнечную погоду с температурой +13°.