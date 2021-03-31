Мошенник украл с банковской карты нижегородки более 90 тысяч рублей

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка.
По информации ГУ МВД Нижегородской области, инцидент произошел в областном центре. 55-летней потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что с банковским счетом нижегородки якобы происходят мошеннические действия и деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет.
Женщина поверила злоумышленнику и сообщила ему номер кредитной банковской карты и CVV-код с обратной стороны. Затем с карты произошло списание более 90 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась за помощью в полицию.
Возбуждено дело по статье УК РФ кража, злоумышленника ищут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, что полицейские в Выксе задержали подозреваемого в грабеже.
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