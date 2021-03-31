Семьи с детьми до 18 лет в августе получат от государства по 10 тысяч рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Президент РФ Владимир Путин утвердил выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми с шести до 18 лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента.

Ранее глава государства озвучил поручение в своем послании Федеральному Собранию РФ, которое состоялось 21 апреля 2021 года.

В понедельник 3 мая президент утвердил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Средства будут предоставлены в августе этого года.

Также Владимир Путин в понедельник утвердил ежемесячную выплату детям в возрасте от 8 до 17 лет, проживающим либо в неполных семьях, либо имеющим право на получение алиментов и не получающих их.

Данная выплата составит 1/2 величины прожиточного минимума ребенка. В Нижегородской области прожиточный минимум на ребенка, по данным Минсоцполитики, сейчас составляет 11 031 рубль. Половину этой суммы указанная категория детей будет получать с 1 июля 2021 года.

Кроме того, сегодня утверждена ежемесячная выплата для женщин, ждущих рождения ребенка и находящихся в трудной финансовой ситуации, то есть размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения.

Указанная категория женщин с 1 июля будет ежемесячно получать 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который в Нижегородской области составляет 11 540 рублей.

Условием для получения выплаты, помимо трудной финансовой ситуации, является срок беременности шесть и более недель и постановка на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.