Семьи с детьми до 18 лет в августе получат от государства по 10 тысяч рублей

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Президент РФ Владимир Путин утвердил выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми с шести до 18 лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента.
Ранее глава государства озвучил поручение в своем послании Федеральному Собранию РФ, которое состоялось 21 апреля 2021 года.
В понедельник 3 мая президент утвердил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Средства будут предоставлены в августе этого года.
Также Владимир Путин в понедельник утвердил ежемесячную выплату детям в возрасте от 8 до 17 лет, проживающим либо в неполных семьях, либо имеющим право на получение алиментов и не получающих их.
Данная выплата составит 1/2 величины прожиточного минимума ребенка. В Нижегородской области прожиточный минимум на ребенка, по данным Минсоцполитики, сейчас составляет 11 031 рубль. Половину этой суммы указанная категория детей будет получать с 1 июля 2021 года.
Кроме того, сегодня утверждена ежемесячная выплата для женщин, ждущих рождения ребенка и находящихся в трудной финансовой ситуации, то есть размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения.
Указанная категория женщин с 1 июля будет ежемесячно получать 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который в Нижегородской области составляет 11 540 рублей.
Условием для получения выплаты, помимо трудной финансовой ситуации, является срок беременности шесть и более недель и постановка на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
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