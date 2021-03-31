Студенты, путешествующие по России, смогут проживать в кампусах любых вузов Общество

Фото: С сайта https://habr.com/ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Президент РФ Владимир Путин утвердил поручение, согласно которому студены, путешествующие по России, могут проживать в студенческих кампусах и общежитиях любых вузов.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента.

Возможность останавливаться в кампусах предоставляется лишь в период каникул.

По информации портала Studwork, одними из лучших кампусов в России считаются Kazancampus в Казанском федеральном университете (корпуса изначально были Деревней Универсиады-2013); студгородок "Дубки" в НИИ ВШЭ (Высшая школа экономики) в Московской области; островной кампус в ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) на острове Русский в Японском море; общежитие Металлург в НИТО МИСиС в центре Москвы; общежитие Сибирского федерального университета в Красноярске; общежитие в Санкт-Петербургом НИУ ВШЭ (Питерская вышка).