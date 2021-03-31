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Выставка "Границы неПонимания" откроется в Доме Сироткина Нижнего Новгорода

04 мая 2021 10:09  [43] Общество

Выставка нижегородских художников "Границы неПонимания" откроется 15 мая в Доме Сироткина Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие приурочено к 20-летию создания общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности". В Нижегородской области организация "Новые возможности" развивает свою модель социально-психологической помощи и реабилитации людей с нарушением психического здоровья. Особенность ее в том, что эта помощь оказывается вне психиатрического учреждения и на разных уровнях: психологическом, творческом, трудовом и на уровне поддержки семьи.

Как отметила руководитель департамента специальных проектов "Центра 800" Екатерина Чудакова, подобные выставки очень важны для развития в нашем обществе толерантного отношения к людям с любыми нарушениями. На выставке будет представлено более 70 работ, выполненных различной техникой: начиная от живописи, заканчивая керамикой.

Нижегородцы и гости города смогут посетить выставку с 15 по 30 мая.

В рамках выставки 24 мая с 14:00 до 17:00 состоится научно-практическая конференция "Ментальные расстройства: современные возможности лечения и реабилитации".

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Теги:
культура Медицина и здоровье
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