Около 850 млн рублей направят на ремонт девяти участков дорог в Борском районе Общество

Около 850 млн рублей направят на ремонт девяти участков дорог в Борском районе Нижегородской области в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дороги будут отремонтированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность участков - 46,2 км. На ремонт этих участков заложено около 850 млн рублей.

В рамках ремонтной кампании новую дорогу построят к деревне Борисовка от автодороги Толоконцево – Могильцы. Почти 20 лет назад местные жители ее построили собственными силами. Планируется, что этот участок будет отремонтирован уже к июлю 2021 года, стоимость его – около 24 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".