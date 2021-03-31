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Общество

Праздничная онлайн-программа к 9 Мая подготовлена в Нижегородской области

04 мая 2021 14:59  [105] Общество

Праздничная онлайн-программа к 9 Мая подготовлена в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программу подготовило министерство культуры региона. На YouTube-канале "КультурНО" и Instagram минкульта можно будет посмотреть серию онлайн-проектов к Дню Победы и подборку фотографий военных лет. В серии публикаций будет рассказано о подвигах и судьбах людей, чьи имена прочно связаны с историей ВОВ и с Нижегородской областью.

Актеры Нижегородского ТЮЗа в одной из серии выпуска прочитают письмо с фронта к родным.

Официальные аккаунты министерства культуры Нижегородской области:
"ВКонтакте" – https://vk.com/minkultnn
Facebook – https://www.facebook.com/mincult52
Instagram – https://www.instagram.com/mincult52/
YouTube: https://www.youtube.com/c/КультурНО

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Теги:
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