Праздничная онлайн-программа к 9 Мая подготовлена в Нижегородской области Общество

Праздничная онлайн-программа к 9 Мая подготовлена в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программу подготовило министерство культуры региона. На YouTube-канале "КультурНО" и Instagram минкульта можно будет посмотреть серию онлайн-проектов к Дню Победы и подборку фотографий военных лет. В серии публикаций будет рассказано о подвигах и судьбах людей, чьи имена прочно связаны с историей ВОВ и с Нижегородской областью.

Актеры Нижегородского ТЮЗа в одной из серии выпуска прочитают письмо с фронта к родным.

Официальные аккаунты министерства культуры Нижегородской области:

"ВКонтакте" – https://vk.com/minkultnn

Facebook – https://www.facebook.com/mincult52

Instagram – https://www.instagram.com/mincult52/

YouTube: https://www.youtube.com/c/КультурНО