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Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде из-за репетиции парада Победы

04 мая 2021 14:19  [33] Общество

Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде из-за репетиции парада Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

Репетиции военного парада в Нижнем Новгороде перенесены на дневное время. В связи с этим изменяется движение транспорта на отдельных участках дорог и площадей областного центра.

Так, 5 мая (с 07:00 до 12:00) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) движение будет временно прекращено по Нижне-Волжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского Кремля), улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печёры).

В указанные периоды планируется внести изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок. Так, будет прекращено движение автобусов маршрута А-5.

Движение автобусов А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Путь следования автобусов А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будет пролегать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Движение автобусов А-52, Т-24 планируется организовать по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Маршруты Т-37, Т-87 будут сокращены до остановки "Стрелка".

Путь следования межмуниципального автобусного маршрута №304 в направлении города Кстово планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, а в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

Напомним, что военный парад пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной. Всего в параде будет представлено 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34. В честь 9 мая по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и юнармии.

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Теги:
движение Парад Транспорт
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