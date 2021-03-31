Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" запустил в работу личный кабинет для юридических лиц Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" запустил в работу личный кабинет клиента для юридических лиц и собственников нежилых помещений, сообщает пресс-служба компании.

Новый дистанционный онлайн-сервис доступен на сайте компании и в мобильном приложении. Воспользоваться им могут клиенты компании, у которых заключены договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения (ГВС) с ПАО "Т Плюс".

В Личном кабинете клиенты могут оплачивать без комиссии счета за тепловую энергию и ГВС, просматривать баланс по своему договору, передавать показания тахометрических приборов учёта горячей воды, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. Кроме того, на этой площадке можно перейти на электронный документооборот взамен бумажного.

Для доступа к Личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" https://novgorod.esplus.ru/ в раздел "Для бизнеса" и кликнуть на вкладку "Личный кабинет". После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиент может добавить договор в учетную запись.

Личный кабинет для юридических лиц также доступен в мобильном приложении "ЭнергосбыТ+" в App Store и Google Play.

СПРАВКА:

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".