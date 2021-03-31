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Бизнес

Банк "Открытие" финансирует строительство ЖК класса "делюкс" "KM Residence Prime" в Нижнем Новгороде

04 мая 2021 16:18  [24] Бизнес

Банк "Открытие" финансирует строительство жилого комплекса класса "делюкс" "KM Residence Prime" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что банк "Открытие" заключил с группой компаний "Каркас Монолит" соглашение о проектном финансировании с использованием счетов эскроу. В рамках сделки компания получит кредитные средства в размере 1,1 млрд рублей для строительства ЖК "KM Residence Prime" - нового статусного объекта в центре Нижнего Новгорода.

Комплекс включает в себя всего 147 уникальных резиденций. На первом этаже респектабельного дома будут размещены коммерческие помещения. На закрытой территории комплекса предусмотрены двухуровневый подземный паркинг и собственная набережная. Уникальная радиусная форма и расположение объекта обеспечивают владельцам каждой резиденции возможность наслаждаться живописными видами на стрелку Оки и Волги. При строительстве и отделке применяются самые современные технологии и материалы, которые обеспечивают безопасность, уют и комфорт всем резидентам и их гостям. Строительство начнется во II квартале 2021 года, сдача в эксплуатацию запланирована на I квартал 2023 года.

"Наши клиенты — чрезвычайно взыскательные люди. Мы стараемся, чтобы ни у одного из них не возникало сомнений, что он для нас самый важный. Мы развиваем внутреннюю культуру гостеприимства, стараемся обеспечить исключительный сервис и дарить чувство безопасности каждому нашему клиенту. Уверены, что сотрудничество с банком "Открытие" - это еще один шаг в сторону безупречного клиентского сервиса", - подчеркнула руководитель отдела продаж группы компаний "Каркас Монолит" Кира Прописнова.

"Мы рады началу сотрудничества с одним из ведущих застройщиков города и региона. Проект, безусловно, будет успешным и выгодным для всех его участников. Кроме этого, наша совместная работа поможет уменьшить дефицит предложения на нижегородском рынке жилья класса "делюкс" и расширит возможности выбора недвижимости для разных категорий граждан и бизнеса", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

СПРАВКА:
ГК "Каркас Монолит" – одна из крупнейших строительных компаний Нижнего Новгорода, входит в ТОП-2 застройщиков Нижегородской области по данным сайта ЕРЗ (ТОП-2 по объему сданных МКД в 2019 г.). Портфель реализованных и текущих проектов компании, введенных в эксплуатацию, превышает 1 млн кв. м.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка.

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Теги:
Жилье Открытие Строительство
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