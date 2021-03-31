"Финал Восьми баскетбольной Лиги чемпионов-2021 в Нижнем Новгороде станет значимым событием для страны" – Андрей Бетин Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

"Финал Восьми баскетбольной Лиги Чемпионов-2021 в Нижнем Новгороде станет значимым событием для страны", – отметил на пресс-конференции 4 мая 2021 года заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

По словам замгубернатора, Финал восьми ЛЧ-2021 является подарком всем любителям баскетбола, всем болельщикам БК "Нижний Новгород".

Андрей Бетин выразил уверенность, что мероприятие пройдет на очень высоком уровне. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса Россия, по сути, сейчас является единственной страной в Европе, где возможно проведение соревнований такого уровня с присутствием болельщиков на арене.

"Финал четырех станет отличной рекламой, отличной мотивацией. Нижегородцы всегда любили баскетбол, пять наших нижегородских игроков играют за сборную России. Также отмечу, что в год 800-летия нижегородцев будут ждать и другие спортивные сюрпризы", - рассказал Андрей Бетин.

Напомним, что "Финал Восьми" баскетбольной Лиги Чемпионов 2020-2021 пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая.