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"Финал Восьми баскетбольной Лиги чемпионов-2021 в Нижнем Новгороде станет значимым событием для страны" – Андрей Бетин

04 мая 2021 16:55  [85] Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

"Финал Восьми баскетбольной Лиги Чемпионов-2021 в Нижнем Новгороде станет значимым событием для страны", – отметил на пресс-конференции 4 мая 2021 года заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

По словам замгубернатора, Финал восьми ЛЧ-2021 является подарком всем любителям баскетбола, всем болельщикам БК "Нижний Новгород".

Андрей Бетин выразил уверенность, что мероприятие пройдет на очень высоком уровне. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса Россия, по сути, сейчас является единственной страной в Европе, где возможно проведение соревнований такого уровня с присутствием болельщиков на арене.

"Финал четырех станет отличной рекламой, отличной мотивацией. Нижегородцы всегда любили баскетбол, пять наших нижегородских игроков играют за сборную России. Также отмечу, что в год 800-летия нижегородцев будут ждать и другие спортивные сюрпризы", - рассказал Андрей Бетин.

Напомним, что  "Финал Восьми" баскетбольной Лиги Чемпионов 2020-2021 пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая. 

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