Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос поблагодарил Глеба Никитина за организацию "Финала восьми" Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос на пресс-конференции 4 мая 2021 года высказал слова благодарности губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за организацию "Финала восьми" в Нижнем Новгороде.

По словам Патрика Комниноса, когда встал вопрос о месте проведения финала Лиги чемпионов-2021, то Нижний Новгород сразу выразил заинтересованность в проведении данного мероприятия у себя.

"Когда нужно было принимать решение о локации Финала восьми, то это решение было довольно легким, так как Нижний Новгород сразу выразил интерес к этому событию. Могу сказать, что в Нижний Новгород приехали лучшие команды Европы, сильнейшие игроки. Несмотря на пандемию ковида, безопасность для всех участников соревнований обеспечена. Создан медицинский протокол, приняты все необходимые меры безопасности, пересечений с болельщиками на арене не будет", - рассказал исполнительный директор баскетбольной Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Финал Восьми" баскетбольной Лиги Чемпионов-2021 в Нижнем Новгороде станет значимым событием для страны.