Четыре дома снесут в Канавине для будущего благоустройства Общество

Четыре дома и аварийные здания снесут в Канавинском районе Нижнего Новгорода для будущего благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечается в сообщении, в районе состоялось выездное совещание по улицам Марата, Интернациональную, Советскую, Коммунистическую, Алёши Пешкова, Приокскую, Революционную, Чкалова и др.

Особое внимание было уделено зданиям, которые находятся в плачевном состоянии. Эти здания расположены на ул. Советская, 23/2, ул. Марата, 59, ул. Чкалова, 14 и 23. Дома на Чкалова уже признаны аварийными и подлежащими сносу. Дом № 23/2 по улице Советской снесут уже в течение этого года.