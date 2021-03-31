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Общество

Онлайн-акции ко Дню Победы стартуют в Нижегородской области

05 мая 2021 11:08  [70] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Онлайн-акции ко Дню Победы стартуют в Нижегородской области.

Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-акциях, посвященных Дню Победы. Акции продлятся до 9 мая.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", акция "Синий платочек" посвящена исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепление мира. В рамках проекта реализуется флешмоб в социальных сетях. Каждый пользователь может снять свой видеоролик, в котором он поёт или исполняет вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко, и разместить видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях.

Акция "Всем миром-всем народом" – сплочение регионов вокруг общей Победы, сохранение памяти о вкладе каждого региона в Великую Победу. Организация флэш-моба, основываясь на исторической фотографии празднования 9 мая 1945 г. Размещается в социальных сетях с хештегом #всеммиром_всемнародом.

Международный флешмоб семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь" в социальных сетях. Для участия в конкурсе родители вместе со своими детьми могут нарисовать Вечный огонь и разместить фотографию работы на своих страницах в социальных сетях Instagram или ВКонтакте с хештегом конкурса #вечныйогонь, #рисуемсмосгазом.

В рамках Всероссийской акции "Окна Победы" участники флешмоба могут разместить на окнах своих домов рисунки Вечного огня или раскрасить трафареты, подготовленные Российским движением школьников.

Информационная акция "Что ты знаешь о Вечных огнях?" в социальных сетях включает в себя публикацию различных интересных фактов о Вечных огнях: когда был зажжён первый Вечный огонь в России, кто, когда и как зажёг Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, как устроена горелка Вечного огня, когда появились школьные Посты №1 на Вечных огнях.

Всероссийская онлайн-акция "Зеркало истории" - фотографии, словно машина времени, погружают в застывший мир ушедшей эпохи и тут же возвращают в реальность. Особенность фотоколлажей – совмещение прошлого и настоящего, путем наложения старой фотографии на современную, сделанную с абсолютно той же точки и с тем же ракурсом. В результате этого создается изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, который переносит зрителя из благополучного сегодняшнего дня в суровые будни войны. Участники публикуют созданные изображения в социальных сетях под единым хештегом #ЗЕРКАЛОИСТОРИИ.

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Теги:
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