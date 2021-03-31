Нижегородцы присоединились к Всероссийской акции "Окна Победы" Общество

Фото с аккаунта акции в соцсети

Жители Нижегородской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Окна Победы".

Акция "Окна Победы" стартовала 1 мая и продлится до 9 мая. Всероссийская акция "Окна Победы" проходит в онлайн-формате. Все желающие могут стать ее участниками. На сегодняшний день уже сотни нижегородцев стали ее участниками.

Окна квартир, домов и офисов в Нижегородской области украсили рисунки, картины, фотографии и надписи, посвященные Дню Победы.

Цель этой акции – вспомнить один из самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции, выразить благодарность ветеранам и труженикам тыла, почтить их память.

Напомним, что фотографии оформленных окон размещаются в соцсетях с хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям.

Стоит отметить, что в 2020 году тысячи нижегородцев стали ее участниками. Более 1 тысячи школ, детских домов и детских общественных организаций Нижегородской области присоединились к всероссийской акции "Окна Победы" в прошлом году.