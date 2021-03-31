Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2021 12:43  [85] Более 300 нижегородских волонтеров участвуют в модерации заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертный полк"
05 мая 2021 12:20  [90] Нижегородцы присоединились к Всероссийской акции "Окна Победы"
05 мая 2021 11:46  [137] Улицу Шлюзовую в Городце планируется благоустроить с учетом предложений горожан
05 мая 2021 11:08  [102] Онлайн-акции ко Дню Победы стартуют в Нижегородской области
05 мая 2021 09:16  [152] Нижегородской областной онкологический диспансер активно использует телемедицину в работе поликлиник
04 мая 2021 18:07  [417] Четыре дома снесут в Канавине для будущего благоустройства
04 мая 2021 18:00  [202] Волонтеры "Единой России" привели в порядок мемориальный комплекс на кладбище у Федяково
04 мая 2021 14:59  [511] Праздничная онлайн-программа к 9 Мая подготовлена в Нижегородской области
04 мая 2021 14:19  [256] Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде из-за репетиции парада Победы
04 мая 2021 13:50  [230] Около 850 млн рублей направят на ремонт девяти участков дорог в Борском районе
Общество

Нижегородцы присоединились к Всероссийской акции "Окна Победы"

05 мая 2021 12:20  [90] Общество
Фото с аккаунта акции в соцсети

Фото с аккаунта акции в соцсети

Жители Нижегородской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Окна Победы".

Акция "Окна Победы" стартовала 1 мая и продлится до 9 мая. Всероссийская акция "Окна Победы" проходит в онлайн-формате. Все желающие могут стать ее участниками. На сегодняшний день уже сотни нижегородцев стали ее участниками.

Окна квартир, домов и офисов в Нижегородской области украсили рисунки, картины, фотографии и надписи, посвященные Дню Победы.

Цель этой акции – вспомнить один из самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции, выразить благодарность ветеранам и труженикам тыла, почтить их память.

Напомним, что фотографии оформленных окон размещаются в соцсетях с хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям.

Стоит отметить, что в 2020 году тысячи нижегородцев стали ее участниками. Более 1 тысячи школ, детских домов и детских общественных организаций Нижегородской области присоединились к всероссийской акции "Окна Победы" в прошлом году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны День Победы Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph