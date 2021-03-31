Более 300 нижегородских волонтеров участвуют в модерации заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертный полк" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 300 нижегородских волонтеров участвуют в модерации заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертный полк".



Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, трансляция шествия пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени.

Увидеть "Бессмертный полк" можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, все заявки проходят обязательную модерацию на предмет корректного заполнения заявки и недопущения фактов умышленного глумления над светлой памятью ветеранов.

В Нижегородской области координацией занимается консультационно-методический центр, созданный на базе волонтерского движения Мининского университета.

В реализации проекта участвуют в том числе "Волонтёры 800", волонтерские команды нижегородских вузов и организаций, нижегородские участники ВОД "Волонтёры Победы". Работа добровольцев осуществляется на безвозмездной основе по направлениям: операторы горячей линии, модераторы, модераторы-историки.

Как заявила руководитель штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Нижегородской области Анна Малиновская, все волонтеры проходят обязательное онлайн обучение. Для участия в онлайн-шествии заявку необходимо подать до 10:00 7 мая.

Регистрация участников проводится на сайте проекта 2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники (ok.ru/app/polk) и ВКонтакте (vk.com/polk_app). На ресурсе "Банк Памяти" (sber9may.ru) можно подать новую заявку или повторить прошлогоднюю.

Как сообщили организаторы акции нижегородскому ЦУР, на данный момент в Нижегородской области уже зарегистрировалось 15538 человек.

СПРАВКА:

По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0.

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