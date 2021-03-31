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Общество

Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется построить к следующей зиме

05 мая 2021 13:34  [47] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Полгода миновало с того момента, как Юрий Шалабаев был избран мэром Нижнего Новгорода.

Какие проблемы приходилось решать за эти месяцы, какие ожидания нижегородцев могут сбыться в ближайшей и среднесрочной перспективе, обо всем этом мэр столицы Приволжья рассказал в эксклюзивном интервью "Комсомольская правда Нижний Новгород".

"Я с рождения живу в этом городе, работаю, передвигаюсь по нему, бываю в разных районах. Поэтому проблемы я видел и знал, как любой нижегородец: дороги, освещение, подтопления в определенные периоды. Другой разговор, что когда уже профессионально этим занимаешься, то понимаешь, что не все проблемы можно решить "по щелчку". Все они имеют длительные сроки решения и требуют серьезного финансирования", - заявил градоначальник.

В настоящее время ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90%. Мэр также отметил, что согласно нормативу, ливневых сетей должно быть чуть ли не в четыре раза больше, чем сейчас.

Из бюджета выделяются определенные ассигнования - так, на содержание и ремонт ливневой канализации направлено более 100 млн рублей. На эти деньги будет отремонтировано 36 наиболее проблемных участков, в том числе продолжен ремонт ливневого коллектора на улице Алексеевской.

Однако одними бюджетными вливаниями данный вопрос не решить. Юрий Шалабаев считает, что наиболее оптимальным выходом из создавшегося положения является концессионное соглашение. Проект уже готов, он требует большого вложения средств – до 5 млрд рублей.

Рассказал мэр и о перспективах строительства станций снеготаяния. Он отметил, что планировалось строительство двух станций снеготаяния – в Нижегородском и в Приокском районе. Все они были включены в одну концессию.

Однако во время проектирования выяснилось, что по участку, который был выделен под строительство станции снеготаяния в Приокском районе, проходил газопровод. Строить там было невозможно или очень дорого, так как потребовалось бы вынести газовую трубу. Поэтому было принято решение расторгнуть эту концессию.

Как сообщил Юрий Шалабаев, деньги не пропали впустую: разработанная проектно-сметная документация передана в соответствующий департамент и будет использована при проектировании новой станции снеготаяния.

В этом году по концессии будет возводиться станция снеготаяния в Нижегородском районе стоимостью около 100 млн рублей. Мощность объекта – семь тысяч кубометров снега в сутки. Ее планируется построить к следующей зиме.

Мэр также сообщил, что будет рассмотрена возможность строительства второй станции снеготаяния в Советском районе, потому что та, которая есть, не справляется, также есть планы построить аналогичный объект в Сормове.

Кстати, Юрий Шалабаев в своем интервью остановился и на качестве работы коммунальщиков в минувшую зиму.

"Сказать, что удовлетворительно удалось справиться со снегом, я не могу. Ведь как оценивается эта ситуация? Очень просто – по реакции жителей Нижнего Новгорода. Очевидно, что они были недовольны", - заявил мэр.

Главная причина такой ситуации в том, что в Нижнем Новгороде не обновлялся парк коммунальной техники, считает Юрий Шалабаев.

"Поэтому по поручению губернатора мы предусмотрели необходимые средства в местном бюджете для закупки коммунальной техники по лизинговой схеме. В этом году будет закуплено 207 единиц. И уже к новому зимнему сезону часть техники поступит в распоряжение города", - сообщил глава Нижнего Новгорода.

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Теги:
ЖКХ Снег Юрий Шалабаев
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