Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода
Движение возле нижегородского Дворца спорта ограничат 6 мая.
Как сообщили в городском депртрансе, в связи с проведением матча по баскетболу будет прекращено движение по местному проезду проспекта Гагарина.
Ограничения будут действовать с 05:00 до 23:59 6 мая.
Автомобилистам рекомендовано соблюдать предельную внимательность, необходимо неукоснительно следовать указаниям дорожных знаков.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+