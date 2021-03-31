Движение возле нижегородского Дворца спорта ограничат 6 мая Общество

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Движение возле нижегородского Дворца спорта ограничат 6 мая.

Как сообщили в городском депртрансе, в связи с проведением матча по баскетболу будет прекращено движение по местному проезду проспекта Гагарина.

Ограничения будут действовать с 05:00 до 23:59 6 мая.

Автомобилистам рекомендовано соблюдать предельную внимательность, необходимо неукоснительно следовать указаниям дорожных знаков.