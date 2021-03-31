Участок улицы Ковровской закроют для проезда с 17 мая.
Такая мера вводится в связи с ремонтом объекта инженерной инфраструктуры.
Как сообщили в городском дептрансе, движение на участке напротив дома 30 корп. 4 перекроют с 07:00 до 19:00 с 7 до 21 мая.
Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение возле нижегородского Дворца спорта ограничат 6 мая.
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